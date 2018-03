Il Milan continua a lavorare per portare a Milano André Gomes, centrocampista in uscita dal Barcellona. Come scrive Tuttosport, il Liverpool però è pronto a mettere il bastone tra le ruote ai rossoneri: Klopp ha intrapreso contatti con il fratello-agente del calciatore, e vedono nel portoghese l'erede di Emre Can.