In campo insieme ad André Silva per la sfida, persa, contro la Roma, Nikola Kalinic ha dovuto ricorrere agli antidolorifici per giocare dal primo minuto. E infatti la prestazione del croato è stata deludente, rendendosi pericoloso solo una volta, nel secondo tempo. Il giorno dopo, il comunicato ufficiale del Milan: "Nikola Kalinic al termine della partita Milan-Roma ha riportato un problema muscolare per cui è stato sottoposto, nella giornata odierna, a esami clinico-strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione in regione adduttoria sinistra". Niente Croazia, lavoro a Milano e derby a rischio. Almeno fino a oggi.



OTTIMISMO ROSSONERO - Come riporta Sky Sport, infatti, c'è ottimismo nel mondo Milan per averlo a disposizione nella sfida con l'Inter del prossimo 15 ottobre. Una sfida da non sbagliare dopo i due ko consecutivi contro Sampdoria e Roma. Una sfida, in cui, Nikola Kalinic può esserci, nonostante la lesione all'adduttore.