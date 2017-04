Milan-Palermo 4-0



MILAN



Donnarumma 6: Si guadagna il voto con un bel tuffo su l’unico tiro in porta del Palermo con Diamanti



De Sciglio 7: Su e giù senza sosta lungo l’out di destra, attento e preciso in marcatura.



Calabria 7: Montella lo schiera per la seconda volta di fila dal 1’ e lui lo ripaga con una prestazione di sostanza, impreziosita dall’assist per Bacca, che è valso il gol del 3-0.



Romagnoli 6: Impegnato poco da Nestorovski, passa un pomeriggio di grande tranquillità.



Zapata 6,5: Più preciso rispetto al compagno di reparto in fase di uscita con il pallone.



​Kucka 6,5: Una delle note più positive di giornata per Montella. Il centrocampista slovacco ha ritrovato la migliore condizione. Pressa su tutti gli avversari, recuperando tanti palloni preziosi.



​Sosa 6,5: Ritmo e intensità fin dalle primissime battute, cerca spesso il cambio gioco. Una regia efficace, chiede il cambio quando la benzina è finita. (Dal 58’ Locatelli 6: Si piazza davanti la difesa, mettendo ordine nel finale)



​Pasalic 7,5: Per continuità e qualità, la sua migliore prova in rossonero. Trova il suo quarto gol stagionale, il secondo consecutivo, con la specialità della casa: il taglio sul secondo palo. Prototipo del centrocampista moderno.



​Deulofeu 7,5: Nei momenti importanti della gara, c’è sempre. Fa impazzire Rispoli, ripiega difensiva e chiude definitivamente la gara con un destro a giro. Straripante. (Dal 75’ Lapadula 6: Si cerca e si trova con Bacca, la solita grande voglia anche sul 4-0).



Bacca 6,5: Un gol segnato, due sciupati clamorosamente. In mezzo tanto impegno al servizio della squadra, in netta crescita.



Suso 7,5: Il suo mancino al 5’ disegna una traiettoria perfetta per il 7 centro in campionato. E’ già in clima derby, confeziona diverse giocate spettacolari sottolineate dagli applausi del pubblico. (Dal 70’ Antonelli 6: Ritrova qualche minuto dopo diverso tempo e va vicino anche alla realizzazione)



All. Montella 7: Trasforma la squadra in una settimana, azzeccando le scelte a centrocampo. Il pomeriggio perfetto si corona con il sorpasso all'Inter.



PALERMO



​Fulignati 5: Sui 4 gol subiti, ha responsabilità almeno in 2 circostanze. Salva, però, in diverse occasioni.



​Rispoli 5: Grinta e orgoglio non bastano contro questo Deulofeu.



​Andelkovic 5: Male sia in fase di marcatura, che di impostazione quando da un paio di strafalcioni nascono azioni potenziali per il Milan.(Dal 70’ Cionek 5: Si fa notare solo per i diversi falli commessi)



​Goldaniga 4,5: Spesso fuori posizione, lascia troppo spazio a Carlos Bacca. (Dal 67’ Trajkovski 5,5: Impalpabile, il suo ingresso non regala brio al Palermo)



​Gonzalez 4,5: Sempre in ritardo contro i veloci attaccanti del Milan, rimedia un rosso per doppia ammonizione.



​Chochev 5: Almeno ci prova, con un paio di inserimenti nel primo tempo.



​Jajalo 5: Anche lui sembra essere già in vacanza, preso in mezzo dai centrocampisti avversari.



Bruno Henrique 4,5: Sovrastato da Pasalic, non vede mai palla. (Dal 53’ Sallai 5,5: Anche per l’ungherese pochissimi palloni giocati)



Diamanti 5,5: L’età avanza anche per lui, ci prova un tiro a giro ma trova un Donnarumma attento.



​Nestorovski 5,5: Lotta e sgomita, ma è troppo solo in avanti.



​Pezzella 5: Suso fa quel che vuole lungo la sua fascia di competenza.



All.Lopez 5: Il suo Palermo non ha nè capo nè coda.