Leonardo Bonucci, capitano del Milan, parla a Premium Sport dopo la vittoria rossonera sul Cagliari: "Abbiamo chiuso un ciclo importante. Il percorso di crescita è aiutato da queste partite, ti fanno capire cosa significa il sacrificio e l'essere squadra. Stasera ci siamo complicati la vita. Abbiamo iniziato bene, ma dopo un po'eravamo lunghi. Il Cagliari è venuto fuori per demeriti nostri. Ora c'è la sosta: importante per indossare la maglia delle Nazionali ma quando torniamo c'è un ciclo di fuoco e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo vivere di giorno in giorno. Siamo tanti nuovi e c'è da migliorare, il percorso ci deve riportare a far grande il Milan. C'è da lavorare ed essere di più squadra. Non guardiamo gli altri: Juve e Napoli sono un gradino sopra, ma vogliamo migliorare per puntare a qualcosa da sogno. Facciamo gruppo e non lasciamo nulla di intentato per migliorare con le direttive del mister. Anche se siamo insieme da poco ci conosciamo quasi a memoria. Quel piccolo passo che manca per competere nelle tre manifestazioni lo dobbiamo acquisire nel tempo".



Sulla fascia da capitano: "Auguro a Gigio di fare il capitano tra cinque anni quando mi scade il contratto! (ride, ndr) Io ne avrò 35, lui qualcuno meno. In Cutrone ho visto la fame degli attaccanti, lo vedo simile a Belotti. Bravo ragazzo, disponibile che ha voglia di migliorare. Ci troviamo davanti a un futuro grandissimo bomber. La carica del pre-partita la vuole l'allenatore e in queste prime gare la responsabilità me la sono presa io, per dare la strada. Miglioriamo senza montarci la testa, con i piedi per terra. Anche nella Juve dove c'ero io arrivarono tanti nuovi, ma noi siamo il Milan. Ringrazio i tifosi per il grande entusiasmo che ci dimostrano, e per aver riempito San Siro. Sta a noi mantenere acceso il fuoco in loro e in noi".