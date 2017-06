Il Milan sta facendo i conti con la decisione di Gianluigi Donnarumma di non rinnovare il proprio contratto. Mentre Mirabelli è alla ricerca di un nuovo portiere, i tifosi insorgono sui social contro il numero 99 rossonero, ora in Polonia con la Nazionale Under 21 per vivere da protagonista l'Europeo di categoria. Il Corriere della Sera riporta uno sfogo del calciatore ai propri compagni: "Mi stanno massacrando".