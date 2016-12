Grande protagonista della stagione dell'Ascoli, Riccardo Orsolini è finito nel mirino di diversi club di Serie A fra cui il Milan, come ammesso da Adriano Galliani. Ai microfoni di Picenotime.it l'agente Donato Di Campli ha fatto il punto sul ragazzo e sul futuro: “Le parole di Galliani sono importanti e fanno piacere, ma da qui a dire che a gennaio il ragazzo potrà lasciare l'Ascoli ce ne passa. La decisione sarà presa dalla società che ne detiene il cartellino, in sinergia con noi, e formalmente non è ancora arrivata alcuna offerta. Se e quando arriverà ne parleremo e si deciderà per il meglio. Ovviamente di fronte a un'offerta importante è difficile escludere la partenza di Orsolini a gennaio, ma se si creeranno le condizioni giuste potrebbe anche accadere che il ragazzo vada in un altro club italiano con dei benefici pure per il club”.