Martin Guastadisegno, procuratore di Paletta, ha parlato a Milannews.it della situazione del suo assistito che ha il contratto in scadenza nel giugno 2018: ''Gabriel ha solo trent'anni e può ancora dare tanto; può essere importante per i giovani, oltre che per la squadra. Ha già dimostrato di poter essere decisivo anche in una grande squadra. Noi vorremmo rinnovare e restare ancora tanti anni qui; il Milan, però, ha altre priorità in questo momento, come la cessione del club. Aspettiamo e vediamo se riusciamo a trovare un accordo per essere tutti più sereni, ma al momento non dipende da noi''.