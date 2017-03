Dopo quasi due settimane di stop per via della sosta per la Nazionale, il Milan di Vincenzo Montella sta preparando la trasferta di Pescara. Un match sulla carta scontato, gli adriatici sono ormai allo sbando ma il tecnico sta tenendo alta la concentrazione, non sono più ammessi passi falsi.



UNA MANO DAL CALENDARIO - Nel mini campionato a 4 per l'Europa League, il Milan ha il migliore calendario. Nelle prossime cinque partite dovrà affrontare le ultime 4 della classe: Pescara fuori, Palermo in casa, il derby, Empoli in casa e Crotone fuori. Servono almeno 13 punti per i rossoneri, così da mettersi una posizione di vantaggio in vista del rush finale dove solo la gara in casa con la Roma ha un coefficiente di difficoltà molto alto. Un mese e mezzo determinante, dove Montella attende risposte indicative anche per il futuro: per molti sarà l'esame della maturità, che può valere una conferma per il progetto futuro volto a rilanciare le ambizioni del club.



OPERAZIONE SORPASSO - Attualmente il Diavolo occupa la settima posizione a quota 53, due in meno della coppia formata da Inter e Atalanta, quattro in meno della Lazio. I biancocelesti allenati da Simone Inzaghi dovranno affrontare in serie il Napoli in casa, il derby con la Roma, la Fiorentina fuori e l'Inter in casa. Non un cammino semplice, considerando che tra le prime sei è quella che ha vinto meno scontri diretti fino ad ora. Non sorride nemmeno Pioli, che può contare sì sulla formazione più forte e attrezzata ma dopo la sfida a Montella del 15 aprile dovrà vedersela contro Sarri e Sousa, un doppio impegno non certo facile. Il Milan non può fallire, a partire da domenica a Pescara: l'operazione sorpasso passa da un calendario favorevole.