Lucas Biglia e Leonardo Bonucci non sono stati inseriti nelle liste Uefa per i preliminari di Europa League. Il motivo è prettamente burocratico ed è da ricercarsi nella mancata deposizione delle fidejussioni bancarie per i due acquisti.



Secondo quanto fa trapelare il Milan il problema sarà risolto l'11 agosto quando saranno regolarmente depositate. Nessun problema dunque per i tesseramenti di Bonucci e Biglia, tutto verrà sistemato entro l’11 agosto.