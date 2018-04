Va in scena Milan-Inter, recupero della 27esima giornata di Serie A, un derby decisivo per la corsa a un posto in Champions League. Dopo la sconfitta con la Juventus, per i rossoneri si tratta dell’ultima spiaggia, mentre i nerazzurri hanno la chance di riprendersi il terzo posto in classifica, superando la Roma. Il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, è più incerto che mai, entrambe le squadre sono vincenti a 2.70, il pareggio è offerto a 3.25. Nella lotta per un posto in Champions, i nerazzurri sono messi decisamente meglio: il terzo o quarto piazzamento in classifica sembrano tranquillamente alla portata degli uomini di Spalletti, a 1.44. Più indietro il Milan, a cui servirebbe un miracolo: finire tra le prime 4, superando i cugini interisti e le due romane, è un’eventualità a 5.25 la posta.