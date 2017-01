Lucas Ocampos è a un passo dal Milan. Per sostituirlo il Genoa riprenderà Palladino dal Crotone, che a sua volta ha preso Acosty dal Latina e chiede in cambio uno tra Gakpé, Ninkovic e Cofie oltre al difensore Ely. Per completare il passaggio in rossonero del talento argentino classe 1994 con la formula del prestito, manca soltanto l'ok del Marsiglia, club proprietario del suo cartellino.



OM SU LAPADULA - La squadra allenata dall'ex romanista Rudi Garcia sarebbe interessata a Gianluca Lapadula. Secondo L'Equipe, in occasione del viaggio in Italia per lo juventino Evra, a inizio settimana il direttore sportivo del club francese, Zubizarreta avrebbe incontrato l'attaccante del Milan, valutato 20 milioni di euro dai dirigenti rossoneri. A Calciomercato.com risulta però che Lapadula non ha alcuna intenzione di andare via.