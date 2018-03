Secondo quanto riportato da Tuttosport la bocciatura che sta per arrivare nel derby sia per Nikola Kalinic che per Andrè Silva potrebbe aprire uno strappo definitivo nei rapporti fra i due attaccanti e il Milan. Il club rossonero sta infatti valutando l'ipotesi di una cessione a giugno per entrambe le punte fiondandosi poi su un attaccante di maggior rilievo ed esperienza.