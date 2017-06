Donnarumma sì, Donnarumma no. In queste settimane frenetiche per il mercato del Milan, con tre colpi già messi a segno e altri due che potrebbero concretizzarsi a breve (Biglia e Conti), a tenere banco è sempre lo spinoso rinnovo del giovanissimo portiere: Gigio e il procuratore Raiola prendono tempo di fronte all'offerta della dirigenza rossonera, che però chiede una risposta entro la partenza per l'Under 21, in programma a metà giugno. "Non possiamo iniziare la stagione con un portiere in scadenza" ha dichiarato Fassone qualche giorno fa, un segnale chiaro che apre alla cessione in caso di mancata firma del prolungamento. Ma chi per sostituire Donnarumma in caso di partenza? Puntare su un portiere più esperto o su una nuova scommessa? Dalla Germania un'occasione che può mettere d'accordo le due diverse correnti di pensiero.



Si chiama Bernd Leno, ha 25 anni e gioca nel Bayer Leverkusen. Considerato uno dei migliori prodotti del calcio tedesco, è entrato nella storia della Bundesliga quando nel 2011, appena arrivato dallo Stoccarda, mantenne la porta inviolata nelle prime tre partite giocate, terzo di sempre a riuscirci nella massima serie. Titolare inamovibile delle aspirine (solo quattro partite di campionato saltate in sei anni) e convocato stabile in nazionale, dove però si trova davanti un mostro sacro come Neuer, Leno ha mostrato tutto il proprio potenziale, anche in una stagione disastrosa come quella vissuta quest'anno dal Bayer, salvatosi solo nelle ultime giornate: basti pensare al doppio confronto di Champions League contro l'Atletico Madrid, che ha visto l'estremo difensore tedesco protagonista con parate di istinto e tecnica su Griezmann e compagni, soprattutto nel match di ritorno. O andando più indietro all'inizio di questa stagione: curiosa la partita contro il Borussia Monchengladbach nella quale, dopo aver preso una pallonata a 93 km/h in pieno volto da Wendt, Leno riuscì anche in condizioni precarie a respingere gli assalti del Gladbach (poi uscito vincitore dal campo) e in particolare una conclusione pericolosa di Hahn, parata però che lo stesso Leno ha ammesso di non ricordare per il colpo subito.



Proprio l'anno da incubo del club di Leverkusen spalanca le porte alla partenza in estate, lo ha confermato lo stesso giocatore in una recente intervista concessa a Kicker: "Tutto può succedere" ha dichiarato il classe '92, ammettendo di non gradire l'assenza di una competizione europea per la prossima stagione. Nonostante il contratto lo leghi al Bayer fino al 2020 dunque l'addio per nuove esperienze è tutt'altro che da escludere, ma a quali cifre può concretizzarsi la cessione? Giallo sulla clausola rescissoria da 20 milioni di euro (che come rivelato oggi da Kicker sarebbe scaduta), chiare invece le squadre che hanno già manifestato interesse per lui: prima il Real Madrid, ora defilatosi, e il Liverpool, che però sembra intenzionato a continuare con Mignolet e Karius; poi l'Arsenal, che rischia di perdere Ospina nella prossima finestra di mercato ma ha comunque in rosa una figura ingombrante come quella di Cech; e il Napoli, che sogna il tedesco qualora dovesse lasciare Reina e al contempo sta lavorando su Neto. C'è già competizione dunque, ma il Milan potrebbe comunque iscriversi alla corsa: non c'è la Champions ma l'Europa League sul tavolo, e i rossoneri garantirebbero a Leno un ruolo da titolare indiscusso, condizione non garantita nelle altre squadre citate. Donnarumma permettendo: tutto ruota intorno alla decisione di Gigio, ma il Milan si guarda intorno e l'opzione Leno intriga, può diventare un'idea concreta nelle prossime settimane.



@Albri_Fede90