Secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è pronto a presentare un'offerta per Marco Reus. Il calciatore del Borussia, in scadenza a giugno 2019, è nel mirino del Milan per la prossima stagione, ma non è esclusa la permanenza a Dortmund, con il club giallonero che presenterà nei prossimi giorni all'entourage del calciatore una proposta di rinnovo.