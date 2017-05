Roberto Perrone, giornalista italiano a lungo sul Corriere della Sera, è stato ospite negli studi di Sky Sport 24. Tifoso del Genoa, ha commentato così un possibile scambio con il Milan con Simeone e Lapadula: "Provo una enorme malinconia per il mio Genoa, sembra immischiato in queste situazioni di mercato, in questi affari. Mi rattristano, cose già viste e vissute anche per lo stesso Milan. Ripeto, sarebbe davvero malinconica come cosa…”".