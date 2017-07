Il Milan si avvicina alla cessione di Gianluca Lapadula. Non solo acquisti, Mirabelli e Fassone sono chiamati anche a vendere e l'attaccante ex Pescara è sempre più vicino a firmare per il Genoa: ok del ragazzo, offerta sui 10 milioni che verrà migliorata per avvicinarsi ai 15 milioni chiesti dal Milan.