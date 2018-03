Alessandro Plizzari, portiere dell'Italia Under 19, di proprietà del Milan e ora in prestito alla Ternana, parla dal ritiro azzurro: "Gioco in porta perché non amo correre. Donnarumma? Un amico vero, tra noi c'è sempre stato un confronto positivo in allenamento. Cercavo un'esperienza come quella di Terni per diventare uomo più in fretta. Ho trovato un club che mi aiuta a crescere".



"Anche se arrivai a Milanello a sei anni, non posso che apprezzare Gigi Buffon. Un anno e mezzo fa, dopo la nostra vittoria contro la Juve, gli chiesi la maglia e lui rispose: 'Te la lascio, ma in cambio voglio la tua'. Ho sempre ammirato il portiere ma soprattutto la persona. Mio padre Ezio è il punto di riferimento: lui mi ha dato l'etica lavorativa che poi mi è stata trasmessa anche nel vivaio del Milan. Ed è stato lui a consigliarmi di giocare in porta perché fuori sembravo un ballerino più che un calciatore".