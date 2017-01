Una tappa fondamentale quella di stasera per il Milan. Di fronte un Torino che vorrà riscattare la sconfitta di giovedì scorso in coppa Italia. Montella schiererà Calabria al posto dell'infortunato De Sciglio, a centrocampo sicuro di una maglia Bertolacci mentre Pasalic è in vantaggio su Kucka. Conferme per gli attaccanti: giocheranno Bonaventura, Suso e Bacca.