Il Milan di prepara in campo ad un tour de force che la porterà nelle prossime gare a giocarsi gran parte degli obiettivi stagionali. La trasferta all'Olimpico contro la Roma é soltanto la prima gara di un filotto che fra campionato, Coppa Italia ed Europa League vedrà i rossoneri affrontare Lazio, Inter, due volte l'Arsenal e anche la Juve oltre ai giallorossi. Una serie Di gare che puó indirizzare la stagione, ma anche alcune delle prossime mosse di mercato perché in caso di fallimento su tutti i fronti potrebbe essere necessario a giugno completare qualche cessione importante.



CHE FA DONNARUMMA? - In particolare il Milan continua a fare i conti con la gestione Raiola di Gigio Donnarumma. Il super agente non ha mai nascosto il suo malessere verso la proprietà e, sebbene abbia scelto di dare tregua al Milan dal punto di vista comunicativo, sta continuando a lavorare per una possibile cessione in estate. Deciderà Gigio, ma in caso di offerta importante anche il club potrebbe spingere il ragazzo ad accettare un addio.



PREACCORDO CON REINA - Secondo la Gazzetta dello Sport il ds Massimiliano Mirabelli si sta già coprendo in caso di addio Di Donnarumma. C'é già un preaccordo fra il Milan e l'attuale portiere del Napoli, Pepe Reina. Lo spagnolo é infatti in scadenza di contratto con la formazione azzurra e non lo rinnoverà. Il Milan lo ha preallertato. In caso di addio di Gigio sarà lui il suo sostituto.