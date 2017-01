Affare fatto, mancano solo visite e firma, poi sarà ufficiale. Lucas Ocampos è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan, il secondo acquisto invernale dopo Deulofeu. L'argentino, che sarà a Milano in serata, domani mattina alle 8.30 sosterrà i test medici, poi inizierà la sua nuova avventura in rossonero. Genoa e Marsiglia hanno raggiunto un accordo per permettere all'ex River Plate, in prestito ai rossoblù con diritto di riscatto, di raggiungere il Milan in prestito secco. Il riscatto rimane invariato (legato ai gol), ma ai francesi spetterà il 25% della futura cessione dell'argentino. L'affare è stato confermato anche dall'agente Pablo Sabbag all'inviato di calciomercato.com Daniele Longo.