Un altro colpo a parametro zero per il Milan in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso per Ivan Strinic, Massimiliano Mirabelli ha trovato un accordo totale con l'esperto Pepe Reina, già sondato la scorsa estate e profilo molto gradito allo staff tecnico del club rossonero.



BIENNALE, SÌ AL NUOVO RUOLO - Settimane di contatti con l'agente Manuel Garcia Quillon hanno portato a un'intesa per un biennale a poco più di 2 milioni di euro a stagione. Una stretta di mano che fa sentire il Diavolo tranquillo di aver chiuso un'operazione di livello a costi contenuti. Reina ha accettato la corte del Milan senza alcuna preclusione: sarà il dodicesimo salvo una cessione di Gianluigi Donnarumma, uno scenario al momento non così concreto. La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare tra fine marzo e inizio aprile.



'LIKE' E AVVISO AL NAPOLI - Nei prossimi giorni il Milan si metterà in contatto con il Napoli per avvisarlo sulla situazione relativa al portiere spagnolo. Nel frattempo, dopo la vittoria dei rossoneri in Coppa Italia contro la Lazio, proprio Reina ha regalato due 'like' a Donnarumma e Borini, esultanti su Twitter per la finale conquistata. Adesso l'obiettivo per Pepe è quello di lasciare gli azzurri con la conquista dello scudetto, prima di prendere l'A1 direzione Milano.