Gerard Deulofeu è il nome caldo per il mercato del Milan. Il club rossonero sta cercando l'intesa con l'Everton, che si è detto non convinto di lasciare partire l'esterno offensivo classe 1994. Primo no alla richiesta di prestito con diritto di riscatto ma , secondo la Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani non ha intenzione di mollare la presa.