Il Milan ringrazia André Silva per la vittoria di Genova col Genoa e i 3 punti vitali in ottica Europa, che permettono alla squadra di Gattuso di preparare con la giusta testa il delicato ritorno degli ottavi di Europa League con l'Arsenal di Londra, dove i rossoneri dovranno provare a ribaltare il 2-0 subito a San Siro. Per un Milan che vola sul campo, c'è un Milan che lavora dietro la scrivania per sistemare le questioni finanziarie.



NUOVO PRESTITO LI - Come scrive la Repubblica, le preoccupazioni finanziare restano vive in casa rossonera. Il presidente milanista Yonghong Li, tornato in Cina dopo lo scorso weekend vicino alla squadra, ha ricevuto un prestito da 8,3 milioni dollari da una società delle Cayman, prestito scaduto il 28 febbraio e rinnovato al tasso del 24% con Huang Qingbo, moglie di Li, come garante.



DEBITO - Inoltre c'è sempre il solito rifinanziamento con Elliott da affrontare. Fassone conferma che il verdetto da consegnare alla Uefa (se ci sarà il rifinanziamento o meno) arriverà entro metà aprile; due sono le strade da perseguire: l'emissione di bond o lo spezzettamento, con l'intervento di una decina di fondi e con la novità, sempre secondo la Repubblica, della garanzia di una o due banche italiane: l'ultimo nome è quello di Unicredit. Il Milan va avanti, in campo e fuori.