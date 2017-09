Il tecnico della Primavera del Milan Gennaro Gattuso ha commentato a Sportitalia la sconfitta contro l'Inter: "Loro hanno speso tanto, comprato giocatori importanti e si vede. Nel primo tempo è stata una bella partita, nel secondo non c'è stata storia. Sapevamo che avremmo potuto avere difficoltà in campionato, dobbiamo guardare avanti e lavorare, bisogna rimboccarsi le maniche e far lavorare i ragazzi. Nel secondo tempo non abbiamo creato nulla, nel primo tempo abbiam fatto bene, non è tutto da buttare. Bisogna parlare della crescita dei ragazzi e l'errore dei singoli ci sarà sempre, non bisogna giudicare quello".