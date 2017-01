5 punti nelle ultime 5 gare sono un segnale poco incoraggiante per il Milan. Per la prima volta in stagione, Montella si trova ad affrontare un piccolo periodo di crisi. Non di gioco, perchè la sua squadra ci prova e ai punti forse avrebbe meritato di più contro un Napoli più forte dal punto di vista tecnico.



PROBLEMA MENTALE - Così come nell'ultima trasferta di Torino, il Milan ha subito ben 2 reti nella prima mezz'ora. E' evidente che la squadra ha un problema mentale, non gioca più spensierata come ad inizio stagione e ha quasi bisogno di essere colpita per reagire con orgoglio. La posta in palio adesso si fa sempre più alta e i rossoneri stanno pagando qualcosa in termini di pressione. La Fiorentina si è fatta sotto, l'Inter prova a mettere la freccia.



SERVE UNA SVOLTA - L'arrivo di Deulofeu non è la panacea di tutti i mali, ma può essere l'arma in più per la seconda parte di stagione. Montella spesso ha difficoltà a cambiare a gara in corso, manca un giocatore in grado di dare diverse soluzioni offensive. La sfida di domenica prossima a Udine diventa una tappa fondamentale: serve un cambio di passo per non perdere contatto con i piani alti della classifica.