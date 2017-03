Il primo passo del nuovo Milan sarà il rinnovo del contratto al portiere Donnarumma. Come si legge sul Corriere della Sera, Mino Raiola ha già promesso ad Adriano Galliani che finché sarà al Milan non porterà via da San Siro il campionissimo corteggiato dalle più grandi d'Europa. Ergo, serviranno argomentazioni convincenti a Marco Fassone, futuro ad, per indurre il procuratore di Gigio, già ipercritico verso i futuri proprietari, a firmare il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2018.



Il secondo step è l’allungamento del contratto di De Sciglio che però al contrario del portiere innamorato del Milan, non esclude a priori di continuare altrove la carriera. Suso, la sorpresa del campionato, ha ancora due anni di contratto e un ingaggio contenuto (1 milione). Fassone dovrà accontentare l’entourage dello spagnolo che spera nel raddoppio dello stipendio e in un allungamento fino al 2021.



Il futuro di Deulofeu è avvolto nella nebbia: il Barcellona che vanta sull’esterno un diritto di recompra ha già fatto sapere di voler investire 12 milioni per riportarlo in Catalogna. Ogni mossa sarà concertata con Montella che non avrà fatto breccia nel cuore di Berlusconi, ma gode dell’appoggio dei cinesi. In Europa o meno, con Fassone al comando, il futuro dovrebbe essere suo.