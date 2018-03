Brutta notizia per il Milan e per la Nazionale: Alessio Romagnoli ha riportato un affaticamento muscolare, che lo costringerà a saltare la sfida di domani tra i rossoneri e il Chievo. Il difensore classe '95, inoltre, a causa di questo infortunio non parteciperà alle amichevoli che l'Italia giocherà contro Argentina e Inghilterra e non è stato infatti inserito dal ct, Gigi Di Biagio, nell'elenco dei convocati.



COME CAMBIA IL MILAN - Rino Gattuso dovrà quindi cambiare la sua difesa per la partita con la squadra di Rolando Maran: già out Calabria, come terzino destro sarà confermato Borini. Al centro è ballottaggio tra Zapata e Musacchio (col primo favorito) per affiancare Bonucci (diffidato), mentre a sinistra giocherà Ricardo Rodriguez.