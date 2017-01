Donnarumma e non solo. Dopo il closing per il passaggio di proprietà da Berlusconi a Sino Europe Sports, il nuovo Milan cinese dovrà sciogliere il nodo legato al futuro del giovane portiere assistito da Raiola, che chiede un ingaggio da 5 milioni netti a stagione per prolungare il contratto in scadenza nel 2018.



STALLO SUSO - E non finisce qui. Infatti Fassone e Mirabelli dovranno blindare pure Suso. Come si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi, al momento il rinnovo del suo contratto col Milan (da 1 a 2 milioni di euro l'adeguamento dell'ingaggio più bonus) è in una fase di stallo.