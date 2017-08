Attivo, attivissimo sul mercato in entrata dei big, ma altrettanto pronto a cogliere le occasioni per rinforzare le squadre del settore giovanile. Il Milan, parallelamente alla valorizzazione dei calciatori cresciuti sui campi del "Centro Vismara" e che si stanno conquistando la ribalta in prima squadra (gli ultimi casi di Cutrone, Zanellato e Gabbia sono emblematici), sta intervenendo anche con un paio di rinforzi stranieri per arricchire l'organico della Primavera di Gennaro Gattuso. Dopo il polacco Bargiel e l'attaccante esterno portoghese Tiago Dias, nelle ultime ore il club rossonero ha chiuso gli acquisti dell'attaccante norvegese classe 2000 Jorgen Strand Larsen e del centrocampista del '99 Sergio Sanchez Gioya, che arriva dal Real Madrid.



ATTACCANTE COMPLETO - Una prima punta di grande fisico Larsen (alto 193 cm), strappato alla concorrenza di Sunderland e soprattutto Friburgo, che come gran parte dei club di Bundesliga dà grande attenzione allo scouting. Votato come miglior giovane del 2016, ha esordito nel mese di agosto nel campionato norvegese con la maglia del Sarpsborg 08, dopo aver realizzato addirittura una tripletta lo scorso aprile nella coppa nazionale contro il Drobak-Frogn IK. Sono oltre 100 invece le reti realizzate nella sua giovane carriera, contando anche i trascorsi col Linfield Halden, la sua prima squadra. Fiuto del gol, confermato anche con la Norvegia Under 17, con cui ha disputato lo scorso maggio l'Europeo (a segno contro l'Olanda), ma anche la capacità di partecipare alla manovra e fornire assist ai compagni. E' arrivato a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che tutelerà il Milan in caso di sensazioni positive dopo questa stagione (diventerebbe il primo norvegese a vestire la maglia del Milan dal '98 ad oggi dopo Steinar Nielsen) il suo club di provenienza e il ragazzo stesso se le cose andassero meno bene, consentendogli di fare ritorno nel suo paese e consolidarsi con più calma.



COLPO DAL REAL - Molto più fresco l'annuncio dell'arrivo da Madrid, dove ha disputato l'ultima stagione con la Juvenil B delle merengues (il corrispettivo dei nostri Allievi), del centrocampista classe '99 Sergio Sanchez Gioya. Il giocatore spagnolo ha sostenuto la preparazione a Pinzolo con la formazione di Gattuso ed è stato tesserato, come confermato dal ragazzo sul proprio profilo Instagram. Un rinforzo che, nell'ottica dello scouting e degli uomini mercato rossoneri, risponde alla logica di mettere a dispoisizione della Primavera calciatori già pronti e in grado di rappresentare un valore aggiunto da subito. Il sito ufficiale del Real Madrid lo descrive come "giocatore in grado di fornire buoni assist agli attaccanti, capace di dare equilibrio tra fase offensiva e difensiva, in possesso di ottime doti tecniche. Un centrocampista potente (alto 182 cm) e veloce, temibile per gli avversari". Larsen e Sanchez Gioya, gli ultimi due colpi di un Milan Primavera che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista dopo troppi anni avari di soddisfazioni.





Empieza una nueva etapa como jugador del AC MILAN. ⚽️ Un post condiviso da Sergio Sanchez Gioya (@sergiosanchezz99) in data: 23 Ago 2017 alle ore 04:57 PDT