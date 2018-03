La netta sconfitta del Milan nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'Arsenal complica i piani dei rossoneri in vista del match di ritorno di giovedì prossimo, ma fa indirettamente un bel favore alla Lega di Serie A. Il cammino europeo della squadra di Rino Gattuso rappresenta infatti l'ostacolo principale nella definizione della data del recupero del derby dello scorso 4 marzo, non disputato insieme a tutte le altre partite di domenica scorsa a causa dell'annullamento deciso per onorare la memoria del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso nello scorso weeke-end.



Secondo quanto filtra dalla Lega, in caso di eliminazione del Milan dall'Europa League, anche la stracittadina milanese verrebbe recuperata nella due giorni 3-4 aprile, nelle quale saranno disputate anche Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari, Udinese-Fiorentina, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone.