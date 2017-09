Di proprietà del Barcellona, a caccia di un rilancio necessario per riconquistare la nazionale. Il rinforzo invernale del Milan potrebbe avere ancora queste caratteristiche. Il condizionale è d'obbligo perché la finestra di mercato si è appena concluso e la stagione è appena cominciata, ma anche oggi, sulla stampa catalana, tiene banco il futuro di Rafael Alcantara do Nascimento, meglio noto come Rafinha, centrocampista classe 1993. Il figlio di Mazinho, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio destro del quale è stato vittima lo scorso aprile, vuole giocare con continuità per non perdere la fiducia di Tite in vista di Russia 2018, ma non è una prima di scelta di Valverde, motivo per il quale potrebbe partire con il nuovo anno.



COME DEULOFEU - Poteva farlo nell'ultima settimana di agosto, ha preferito restare in Catalogna per completare il suo recupero fisico, senza accelerare, senza essere costretto a iniziare in salita una nuova avventura, un nuovo progetto. L'idea di cambiare aria non è gli però mai passata di mente e se al Camp Nou le gerarchie non cambieranno (scenario molto difficile) andrà via. Il Mundo Deportivo scrive oggi che il Barcellona è pronto ad accontentarlo e sta studiando un'operazione stile Deulofeu: cessione in prestito o a titolo definitivo, con diritto de recompra. Con il Milan tra le destinazioni possibili.