Gli ultimi giorni del mercato era giorni caldissimi nel vecchio Milan: erano quelli del condor, quelli in cui Galliani andava in cerca delle ultime occasioni per regalare nuovi colpi ai rossoneri. In questa sessione di mercato il copione è stato decisamente diverso, con Fassone e Mirabelli che si sono mossi tanto nelle prime settimane, mettendo insieme quasi un colpo al giorno. Una sorpresa, però, può ancora arrivare.



LE CONDIZIONI - Il Milan prima di tutto deve lavorare sulle cessioni. Il nome in cima alla lista è quello di Niang, continuamente cercato dal Torino, con il quale però la chiave decisiva della trattativa non è ancora stata trovata. Niang però vuole lasciare il Milan e i rossoneri vogliono cederlo e per questo la sensazione è che in un modo o nell'altro il suo addio si concretizzerà. A quel punto Fassone e Mirabelli possono pensare ad un ultimo rinforzo: quella mezzala che Montella chiede. Un giocatore con le caratteristiche fisiche e tecniche di Kessie, in modo da poterlo sostituire in modo adeguato, dato che l'ivoriano ha dimostrato di essere giù una pedina fondamentale per questo Milan.



IL PIANO - L'idea però è quella di evitare grossi esborsi economici, lavorando su operazioni in prestito. Stuzzica l'idea Rafinha del Barcellona, proposta da più intermediari al club. Il giocatore piace per qualità tecniche ed età, anche se il tutto dipende dalla volontà del Barcellona di dire sì al prestito con diritto di riscatto. Rafinha quindi diventerà percorribile solo se dovesse rappresentare una vera occasione, come appreso da calciomercato.com. Il mercato entra nei giorni decisivi, Fassone e Mirabelli sono tengono i radar ben accesi.