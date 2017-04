Manuel Locatelli domani sarà titolare contro il Crotone. Per il centrocampista di Lecco una prova da superare a pieni voti, anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto evidenzia la Gazzetta dello sport, il Milan punta decisamente su di lui per il futuro ma non ha ancora deciso se mandarlo una stagione in prestito in cerca di un certo tipo di continuità.