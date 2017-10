Nel confronto di ieri a Casa Milan, tra Montella e Mirabelli, si è discusso ampiamente della questione relativa al preparatore atletico. Un vuoto lasciato dall'allontanamento di Marra e che andrà colmato nei prossimi giorni, al massimo entro giovedì.



SOLUZIONE NERI DIFFICILE - Secondo quanto riferito da Sky, si fa sempre più difficile l'idea che porta a Massimo Neri. E' lui il preferito di Vincenzo Montella, l'uomo ritenuto giusto per dare una sterzata dal punto di vista atletico al gruppo. Neri sta partendo in queste ore per la Cina e non pare intenzionato a lasciare il Guangzhou Evergrande.



SPUNTA LA SOLUZIONE INTERNA - Nelle ultime ore sta prendendo quota la possibilità che ci si affidi alla soluzione interna. Più che Daniele Tognaccini, responsabile di Milan Lab, in pole position c'è Bruno Dominici. Consultazioni in corso, il Milan vuole mette la parola fine a uno dei casi più spinosi di questo avvio di stagione.