Tutto fatto,a partire dal prossimo primo luglio. Come raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.com , i rossoneri hanno trovato un accordo col portiere spagnolo per un contratto biennale con opzione per il terzo anno e nelle ultime ore hanno avvisato il Napoli dell'apertura delle trattative , passo formale per non incrinare i rapporti con la società del presidente Aurelio De Laurentiis.Il Napoli ha ricevuto la comunicazione del club di via Aldo Rossi, che nei prossimi giorni sistemerà gli ultimi dettagli e potrebbe anche già far sostenere leall'ex Liverpool., complice anche la presenza a Milano del Napoli per la sfida contro l'Inter di domenica sera, col benestare della società azzurra. Ultimi passi formali, prima di arrivare all'annuncio: Pepe Reina e il Milan sono ormai promessi sposi.