In campo è tornato a brillare dopo un avvio di stagione disastroso. Hakan Calhanoglu con Gattuso ha ritrovato convinzione e serenità dopo le incomprensioni tattiche avute con Vincenzo Montella. Differenti vedute che lo potevano portare anche a una scelta clamorosa come l'addio, con il Fenerbahce che aveva presentato un'offerta ufficiale, poi rifiutata, al Milan.



RETROSCENA LIPSIA - Il RasenBallsport Leipzig e.V., meglio noto come RB Leipzig e in italiano RB Lipsia è una delle realtà più importanti del campionato tedesco. Una società ricca e con la volontà di avvicinarsi sempre di più al Bayern Monaco, missione senz'altro ambiziosa nel breve periodo. Dopo la cessione di Naby Keita al Liverpool -il guineano raggiungerà Klopp solo a luglio- l'obiettivo è quello di trovare un profilo internazionale di un certo tipo per rinforzare la squadra. In questo senso va letto il tentativo concreto fatto per Hakan Calhanoglu. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, ci sono stati dei contatti approfonditi tra alcuni intermediari e l'entourage del giocatore.



NO DI CALHA- Sul piatto un'offerta shock: 3 milioni a salire su più stagioni rispetto ai 2,5 percepiti attualmente al Milan. Numeri importanti che non hanno fatto vacillare Calhanoglu, sempre più convinto di potersi consacrare in serie A. Con Gattuso è scoccata subito la scintilla giusta, il no al Lipsia è stato convinto. Perchè la maglia numero 10 del Milan è qualcosa di speciale per l'ex Bayer Leverkusen.