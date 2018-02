Patrick Cutrone è l'attaccante che ogni allenatore vorrebbe avere. Giovane, affamato, decisivo. La scorsa estate è stato aggregato alla prima squadra per la tournée in Cina in attesa di André Silva e di chiudere la trattativa con la Fiorentina per Kalinic, in sei mesi li ha superati entrambi, meritandosi la conferma e la maglia da titolare. Tutto merito delle prestazioni, di cuore e carattere, e soprattutto dei gol, 10 in questa stagione tra campionato e coppe. Anche contro la Lazio, nell'andata di semifinale di Coppa Italia, quando è entrato in campo al posto di Bonaventura, Cutrone ha fatto la differenza, cambiando il volto della partita, dando profondità alla manovra e creando l'occasione migliore (sulla ribattuta di Strakosha Calhanoglu ha poi spedito alle stelle la palla del vantaggio).



MISSIONE DORTMUND - A caccia di un bomber per tutta l'estate, il Milan se lo ritrova in casa. Non può essere paragonato a giocatori navigati come Aubameyang, Morata o Belotti, ma il tempo è dalla sua parte. Mirabelli e Fassone se lo godono e sono pronti a rinnovargli il contratto con ritocco dell'ingaggio, che attualmente è di circa 500 mila euro, per la terza volta in pochi mesi. Una scelta chiara e precisa, per confermargli la stima e la fiducia, e per tenere a distanza chi gli ha messo gli occhi addosso. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com lo scorso dicembre gli scout del Borussia Dortmund sono arrivati in Italia per seguirlo da vicino. La relazione è stata positiva, Cutrone piace anche se al momento non ci sono stati contatti ufficiali. Lo scenario potrebbe cambiare in estate, ma il Milan ha già pronta la risposta: non è in vendita.