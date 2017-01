Tutto ruota intorno a Gerard Deulofeu. Corteggiato dal Milan e dalla Roma e da diverse squadre spagnole, l'esterno offensivo classe 1994 vuole lasciare l'Everton. Non è scoccata la scintilla con il manager Ronald Koeman che non lo ha inserito nella lista dei convocati nell'ultima gara intera contro il WBA. Ecco perchè Galliani vuole accelerare e ha pronta la nuova mossa.



ECCO LA RICHIESTA UFFICIALE - Ieri sera il club rossonero ha inviato una richiesta scritta ufficiale all'Everton: non più prestito secco ma con diritto di riscatto. Atteso per oggi un segnale dal club di Liverpool che aveva già rimandato al mittente la prima proposta formulata la scorsa settimana. L'intenzione di Koeman è quella di cedere l'ex Barcellona a titolo definitivo ma un segnale è già arrivato, con l'acquisto da parte dei Toffies dell'esterno del Charlton Ademola Lookman.



LA ROMA IN AGGUATO - Deulofeu attende, questo può essere un mese decisivo per il suo rilancio sulla scena internazionale. Perchè il valore non si discute, un giocatore che ha incantato soprattutto con la maglia dell'Under 21 spagnola. La Roma è in agguato, attende la mossa del Milan e quella di Gines Carvajal, agente del giocatore che nelle prossime andrà dal club per chiedere la cessione del suo assistito.