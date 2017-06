Rieccolo, Christian Abbiati. Aveva lasciato in lacrime, sotto la curva, tenendo per mano quello che sarebbe diventato il suo erede, il piccolo grande Donnarumma: lo prende, lo porta sotto il cuore pulsante di San Siro, e lo presenta a tutti, come per dire "E' lui, è lui il futuro". In attesa di capire se Gigio sarà o meno il futuro del Milan, il vecchio capitano è tornato: sarà il nuovo club manager, il raccordo tra la società e la squadra, una figura che è mancata in questi anni turbolenti.



Non un fenomeno, Abbiati, ma uno che con le sue parate, i suoi voli, i suoi urli dopo le respinte, è riuscito a catturare il cuore dei tifosi. Dal miracolo su Rapajc di Perugia che valse lo scudetto a quello dell'altro scudetto, su Thiago Motta, in un derby deciso da Pato e Cassano. Ah, poi sulla Champions del 2003 c'è l'impronta delle sue mani. E delle sue esultanze!