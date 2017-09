MILAN-RIJEKA 3-2, LE PAGELLE





MILAN



Donnarumma 6: In due occasioni viene graziato da Heber, su svarioni della difesa. Risponde presente a due conclusioni dalla distanza di Bradaric.



Abate 5,5: Spinge poco e male, lungo la sua corsia nonostante il suo avversario gli lasci tanto spazio. Sbaglia la scelta di diverse giocate in attacco, meglio quando e' chiamato a difendere



Romagnoli 4,5: Ha l'attenzione da partitella del giovedì, inconcepibile per quello che viene considerato uno dei migliori difensori italiani. Nel finale causa il rigore del pareggio ospite.



Bonucci 4,5: Vedergli fare cambi di gioco di 50 metri è sempre un piacere per gli occhi ma gli viene chiesto di difendere e lo fa con presunzione, lasciando praterie agli attaccanti avversari. Da un suo svarione nasce il gol di Acosty. Aveva fatto un mea culpa in settimana, oggi non ha invertito la rotta.



​Musacchio 6: Il gol, primo con la maglia del Milan, una delle poche cose positive della sua prestazione.



Borini 6,5: Tra i più voltivi, gioca una delle migliori gare da quando veste il rossonero. Da esterno a sinistra fa bene la fase di non possesso e da il via all’azione che porta al primo gol di Andrè Silva. Mette la firma sulla vittoria con l'assist, bellissimo, per il gol di Cutrone.



​Kessie 5,5: Probabilmente la prova incolore di Genova pesa ancora sulla sua testa, bada più alla sostanza cercando di non lasciare scoperta la difesa. Manca, quasi totalmente, la sua spinta offensiva. (Dal 70 Mauri s,v)



Locatelli 5: Lascia totalmente i compiti di regia a Bonucci, indietreggiando fin troppo data la pericolosità dell’avversario. Diversi i palloni in uscita persi banalmente, lascia troppo spazio per la conclusione a Bradaric.



Calhanoglu 5,5: Non ripete la prova scintillante di Vienna. Diversi errori di misura, spesso si fa trovare in zone di campo non esplorante. Evanescente. (Dal 46’ Bonaventura 5,5: Il suo ingresso non migliora il gioco del Milan, molle e senza spirito di iniziativa.);



Cutrone 6,5: Quinto gol stagionale, pesantissimo perchè maturato al 92'. Evita la figuraccia a Montella, raccogliendo un ottimo assist di Borini. La sua grinta dovrebbe essere d'esempio per i più anziani.



Andrè Silva 6,5: Gioca una prima frazione di gara importante, fatto di strappi e ottime giocate. Il gol è da attaccante vero, di razza. Dribbling secco su Zuparic e palla sul palo più lontano. (Dall'82 Suso sv)



Montella 6: Sufficienza solo per il risultato, il resto è tutto da rivedere. Dall’attenzione difensiva al barlume di un gioco gradevole. Cutrone lo salva nel finale.





RIJEKA: Sluga 6; Vesovic 6,5; Elez 6,5; Zuparic 5; Zuta 6; Kvrzic 5,5(Dal 58’ Acosty 6,5); Misic5,5; Bradaric 6,5; Heber5; Puljic 5(Dall’81 Crnic s.v); Pavicic 5,5(Dal 70’ Males 6). A disp: Prsalko; Matei; Crnic; Acosty; Gavranovic; Males; Mavrias. All. Matjaz Kek