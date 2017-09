André Silva e... nient'altro. Il mercato del Milan poteva portare diversi spunti dalla collaborazione positiva con Jorge Mendes, poi si è orientato su altre scelte. Con rammarico, perché Diego Costa è stato un desiderio reale di Fassone e Mirabelli: niente da fare, il super agente Mendes ha provato a convincerlo per valutare l'ipotesi rossonera ma nella testa di Diego c'è soltanto l'Atlético Madrid. E così questa opportunità di mercato rimarrà tale solo per poco, visto che il ds Berta è pronto a riportare Costa a Madrid dal prossimo gennaio.



OCCHIO A EL GHAZI - Può tornare di moda invece Anwar El Ghazi, ala classe '95 del Lille che non si è perfettamente integrata con il calcio del Loco Bielsa. Ecco perché Jorge Mendes ne ha parlato con il Milan, non ci sono state le condizioni economiche per procedere negli ultimi giorni di mercato vista la richiesta del club francese. Ma l'olandese tornerà sul tavolo di Mirabelli e Fassone: già proposto a Galliani un anno e mezzo fa, poi trattato dal nuovo Milan, El Ghazi vede i rossoneri nel destino. E chissà che a gennaio non possa essere una vecchia, nuova idea di mercato...