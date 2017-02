Un rinnovo da rifare. E un'altra spina da tenere d'occhio per il nuovo Milan cinese pronto a insediarsi con il closing nelle prossime settimane, perché non c'è solo Gigio Donnarumma a tenere in bilico un contratto delicato. Tra i protagonisti della stagione rossonera c'è anche Suso, tornato dal prestito al Genoa e valorizzato da Montella, adesso completamente fuori budget con un ingaggio da 1 milione di euro all'anno che sembra decisamente al ribasso. Il suo attuale contratto scade nel 2019; il Milan era pronto a rinnovarglielo, ma era un accordo legato ad Adriano Galliani che presto sarà ai saluti.



NUOVO CONTRATTO - Suso infatti gradirebbe un nuovo contratto e con quella che diventerà la 'vecchia gestione' rossonera aveva un'intesa attorno ai 2 milioni di euro all'anno più bonus legati alla qualificazione in Champions League. Un accordo che metteva d'accordo tutti e adesso andrà ripensato con la nuova proprietà cinese, che fin qui non ha avuto alcun tipo di contatto con l'entourage di Suso. Ci sarà tempo e modo, ma bisognerà capire le valutazioni economiche e tecniche della dirigenza che si insedierà presto a Casa Milan. Suso aspetta, il rinnovo è congelato. E da ripensare.