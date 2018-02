Il riscatto di Nikola Kalinic è realtà: alla Fiorentina arriveranno altri venti milioni di euro, oltre ai cinque già versati dai rossoneri nel momento in cui è stato stipulato l’accordo. Come hanno preso la notizia i tifosi milanisti? Non particolarmente bene nella maggioranza. I commenti si sprecano. E se c’è chi prova a difendere Kalinic, “È un buon giocatore. Tutto l’astio contro di lui è ingiustificato”, la linea generale è decisamente intransigente. C’è chi scrive, “Spero faccia un buon mondiale. Magari qualcuno viene a bussare alla porta per prenderselo”, o ancora “Un centravanti che non la butta dentro è` inutile”, “Questo si che è un affare…! (Per la Fiorentina)”. Infine c’è anche chi spera in un aiuto dalla Cina: “Giriamolo a qualche squadra cinese almeno a 25 … recuperiamo almeno le spese! Pensare che non abbiamo preso Deulofeu a 20”. Lo riporta ViolaNews.com.