Piccolo intoppo in casa Milan in vista del prossimo match di campionato, di domenica pomeriggio, contro la Lazio. Lucas Biglia, grande ex e in predicato di partire da titolare all'"Olimpico", non ha fatto rientro in Italia dall'Argentina a causa di una mancata coincidenza aerea e dunque non ha preso parte all'allenamento odierno. Il centrocampista sarà comunque presente per la seduta mattutina di domani.