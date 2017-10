Gerard Deulofeu nuovamente al Milan? Lo scrivono in Spagna, lo scrive Sport: i rossoneri a gennaio stanno pensando di tornare alla carica per l'esterno ora al Barcellona, ma a Milano negli ultimi sei mesi della passata stagione, dove si è rilanciato dopo un periodo difficile all'Everton. La società di via Aldo Rossi vuole puntare sulla voglia di tornare in Italia del calciatore, al momento non una prima scelta per Ernesto Valverde in blaugrana.