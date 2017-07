Buona la prima per il Milan, che vince 4-0 in amichevole a Lugano. I gol portano le firme di Cutrone, Crociata, Sosa e Gomez. Ma l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori era rivolta soprattutto ai nuovi acquisti. Ecco le prime impressioni.



PROMOSSI



RICARDO RODRIGUEZ - E' il classico prototipo del terzino che ama accompagnare sempre l'azione offensiva. Un paio di spunti interessanti, la ricerca anche della conclusione a rete in due occasioni. L'ex Wolfsburg è parso ordinato sia in fase di possesso palla che quando è stato chiamato a difendere. Tra i più in palla del Milan.



KESSIE - Tanta quantità e dinamismo, utile specie in fase di recupero del pallone. Nei primi venti minuti di gara manda in porta prima Cutrone, poi Borini. Paga le fatiche dei primi giorni di preparazione ma la sua è una prestazione incoraggiante.



CALHANOGLU - Non combina nulla di trascendentale ma cerca di applicarsi molto, seguendo i richiami di Montella che lo schiera da esterno nel tridente offensivo. Le gambe non girano a dovere ma dimostra di avere una ottima tecnica e visione di gioco.



DA RIVEDERE



BORINI - La sua sarebbe una prestazione da 5,5, dove fa tanto movimento ma è spesso impreciso e poco lucido nella giocata. Tanti, troppi i palloni persi sulla trequarti.



MUSACCHIO - Nel gioco aereo è una sicurezza, meno quando viene puntato nell'uno contro uno. In un'occasione rischia il fallo da rigore su Culina con un intervento troppo irruento. Da rivedere.