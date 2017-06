Blitz in Germania ieri sera per Marco Fassone. L'amministratore delegato del Milan è andato a sbloccare definitivamente la trattativa con il Wolfsburg per Ricardo Rodriguez. Calciomercato.com vi aggiornerà in presa diretta sulla marcia di avvicinamento che porterà il nazionale svizzero a vestire la maglia rossonera.



16.25 - Le visite di Ricardo Rodriguez sono previste per domani mattina alle 7,30 presso la clinica La Madonnina, nel centro di Milano.



14.40 Ricardo Rodriguez è atteso a Malpensa alle ore 18.30. Calciomercato.com vi aggiornerà sulla prima giornata milanese dello svizzero.



13.55 Ora l'affare è praticamente concluso: Ricardo Rodriguez arriverà nel pomeriggio a Milano, c'è il via libera da parte di tutte le componenti in causa. Per domani sono invece previste le visite mediche dello svizzero.



11.10 - Il Milan e Ricardo Rodriguez sono sempre più vicini col passare delle ore. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'intesa anche col Wolfsburg è pressochè totale dopo il blitz di ieri in Germania dell'ad rossonero Fassone. Il via libera definitivo del club tedesco è atteso circa alle 12, al termine del consiglio diretto. Poi, nel pomeriggio, il laterale svizzero volerà alla volta di Milano e da domani sosterrà le visite mediche di rito.



9.30 - In mattinata è atteso il via libera definitivo del club della Volkswagen. Il Milan ha chiesto un ulteriore scontro alla prima offerta da 15 milioni più 3 di bonus. Con il giocatore l'accordo è stato raggiunto già da una decina di giorni. Rodriguez ha detto no ad una ricca offerta dello Schalke 04, vuole solo i rossoneri.