Non ci sarà Ricardo Rodriguez nel Milan che domenica affronta l'Udinese in trasferta. A comunicarlo è stato il dottor Melegati, nel consueto punto sugli infortunati rossoneri: "Ricardo ha avuto una violenta colica addominale nella notte tra martedì e mercoledì, che ci ha consigliato di occuparcene in maniera importante: il ragazzo sta bene e sta recuperando, ma è molto debilitato naturalmente e si è ritenuto di evitare che lui facesse parte della squadra per la trasferta di Udine e sarà pronto per la ripresa degli allenamenti lunedì".



SU CONTI E STORARI - "Il recupero di Andrea procede molto bene, siamo molto soddisfatti e lui lo è ancora di più, vedendo che ogni giorno migliora. Siamo vicini al momento in cui potrà aggiungersi alla squadra per quella parte importante, che noi consideriamo fondamentale, del gesto tecnico atletico. È vicino a questo momento e sta rispettando i tempi di recupero. Storari? Anche lui sta molto bene, sta avendo il recupero che ci aspettavamo: i tempi di recupero sono quelli, a breve farà l'ultimo controllo di risonanza e questo ci permetterà di capire i tempi di ripresa con la squadra".