Che Milan-Roma fosse una partita di cartello di questa stagione di Serie A lo si era capito nel corso dell'estate quando entrambe le realtà, seppur in maniera totalmente diversa, hanno avviato un nuovo progetto tecnico. Il Milan con la sua faraonica campagna acquisti e gli 11 nuovi innesti, la Roma con il cambio di guida tecnica e l'addio di pezzi importanti come Rudiger, Salah e la bandiera Francesco Totti.



CHI SBAGLIA, PAGA - E Milan-Roma oggi è anche un doppio esame importantissimo proprio per Vincenzo Montella ed Eusebio Di Francesco ex-compagni di squadra ai tempi della Roma e oggi chiamati a dare una risposta diretta alle rivali, ma con il rischio di mettere seriamente in discussione la panchina dell'altro.



MONTELLA A RISCHIO ESONERO - Chi rischia di più è ovviamente Vincenzo Montella che dopo il ko con la Sampdoria è stato prima strigliato in diretta nazionale dall'ad Marco Fassone e poi non è riuscito a far brillare la su squadra in Europa League contro il Rijeka. Vincere con la Roma non solo rimetterebbe la formazione rossonera in carreggiata, ma spegnerebbe anche le voci su un possibile esonero con i vari Mazzarri e ora anche Ancelotti, pronti a subentrare al suo posto.



DI FRANCESCO, PER FERMARE LE CRITICHE - Non è sicuramente a rischio la panchina di Di Francesco, ma le critiche sulla gestione della rosa giallorossa, soprattutto nell'ambiente romano, hanno spesso reso difficoltoso il rendimento della squadra. La lotta a distanza con la Lazio di Simone Inzaghi è frustrante e un ko con i rossoneri vedrebbe ampliarsi la forbice con i biancocelesti. Di Francesco è sereno, ma il problema infortuni che ha colpito la sua rosa gli fa perdere tranquillità, servirà una prestazione super, chi la spunterà?