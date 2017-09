Milan-Roma non è una partita come le altre per Alessandro Florenzi. Che ritrova da avversario Montella, l'allenatore che nel maggio 2011 lo fece esordire in Serie A ad appena 20 anni contro la Sampdoria (3-1 il finale). E proprio a San Siro, ma contro l'Inter con Zeman in panchina, segnò il suo primo gol nel settembre del 2012 (1-3). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sabato il jolly della Roma può essere convocato in Nazionale dal ct Ventura in vista del doppio impegno dell'Italia contro Macedonia e Albania.